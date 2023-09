Biasin: “De Zerbi tra i primi 3-4 al mondo. Se pensate che esagero…”

Il pensiero sull'allenatore italiano volato in Premier League lo scorso anno e già bravo a ottenere diverse soddisfazioni

Piccola riflessione proposta da Fabrizio Biasin su Libero in edicola questa mattina. Stavolta non si parla di Inter, ma di Roberto De Zerbi, ieri vittorioso col suo Brighton contro il Newcastle. Queste le sue parole: "Si rischia di diventare un filo ripetitivi, ma chissenefrega. Uno dei big match del turno di Premier League giocato ieri era Brighton-Newcastle. Da una parte la squadra di De Zerbi, dall'altra "gli sceicchi" inseriti nel girone del Milan in Champions. Hanno vinto i meno ricchi e teoricamente meno forti. Anzi, hanno stravinto.