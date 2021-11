Biasin: “Calha mi è piaciuto molto. Rigori? Lautaro doveva tirare anche il primo”

Intervenuto in collegamento con Pressing, Fabrizio Biasin ha commentato a caldo quanto accaduto nel derby di San Siro tra Milan e Inter

"Calhanoglu mi è piaciuto molto, anche perché era considerato un po' da tutti l'anello debole, dato che in tanti volevano che giocasse Vidal. E invece, insieme a Darmian, è stato fra i più positivi. Non è da tutti ciò che ha fatto, prendendo in mano il pallone del rigore. Una squadra importante come l'Inter, però, deve scegliere il suo rigorista all'inizio e far sì che sia sempre lui a calciarlo. Doveva tirare il primo anche Lautaro. Rigore Calhanoglu? C'è tutto, Kessié è molto ingenuo, mentre Hakan è molto sveglio e si procura il rigore. Lautaro? Ha calciato bene, non me la sento di attaccarlo".