Biasin: “C’è chi critica tanto Lautaro. Per quanto mi riguarda, per Napoli-Inter…”

Lautaro Martinez è finito nel mirino di tanti tifosi dell'Inter. Fabrizio Biasin lo ha difeso così su Twitter

"C’è chi scrive 'Lautaro di qua, Lautaro di là, Lautaro non segna, Lautaro bla bla bla'. Per quanto mi riguarda sabato, a Napoli, per quella che è chiaramente una partita importante, io là davanti faccio partire sempre lui: Lautaro".