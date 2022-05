Biasin: “Da ieri gira un domandone su Inzaghi. Sono cazzate. Ci prendiamo per il culo se…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha parlato così della prima stagione sulla panchina dell'Inter di Simone Inzaghi

"Da ieri gira il domandone: “Se Inzaghi non vince lo scudetto la sua stagione si può considerare un fallimento?”. Quante cazzate. L’allenatore dell’Inter, alla prima stagione in nerazzurro, ha portato il club agli ottavi di Champions dopo 11 anni, ha conquistato la Supercoppetta, mal che vada sarà finalista in Coppa Italia e secondo in campionato. Porca miseria, il termine “fallimento” deve avere un peso, altrimenti ci si prende per il culo, suvvia. Sapete qual è la verità? Da questa parte della trincea abbiamo bisogno di trovare sempre e per forza qualcuno da massacrare".