Biasin: “Dybala all’Inter? Non penso sia così geniale. Troppo rischioso perché…”

Le considerazioni del giornalista a proposito dell'eventuale arrivo in nerazzurro dell'attaccante ormai in rotta con la Juventus

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato dell'eventuale arrivo di Paulo Dybala all'Inter. Queste le considerazioni del giornalista: "Personalmente non penso sia una soluzione così semplice e neppure così “geniale”. Scegliere di puntare sull’argentino – che è fortissimo, capiamoci – significa impegnare 60 o 70 milioni come minimo tra ingaggio, commissioni e contratto pluriennale. Troppo rischioso anche per un talento come il suo, soprattutto per la recente “discontinuità di rendimento”. Poi oh, per carità, tutto può accadere".