Biasin elogia Dumfries: “Grande acquisto. Si diceva questa cosa, invece no”

Su Twitter, il noto giornalista Fabrizio Biasin si è espresso così su Denzel Dumfries dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli: “Si diceva “è timido”. E invece no, ha attributi cubici. Cubici. Dumfries, grande acquisto”, il suo pensiero. Anche nella sfida dello stadio Maradona è stato uno dei migliori in campo nei nerazzurri.