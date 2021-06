Biasin: “Eriksen? La cosa più importante è già capitata. Vedremo se…”

Il pensiero del giornalista sul danese: "Ora è difficile credere che Eriksen possa tornare in campo, ma sabato non pensavamo neppure che ce l'avrebbe fatta"

"Ora è difficile credere che Eriksen possa tornare in campo, ma a una certa ora di sabato, francamente, non pensavamo neppure che ce l'avrebbe fatta. La cosa più importante è già capitata, con tutta la serenità del mondo vedremo se capiterà anche quella meno importante". Così Fabrizio Biasin, giornalista, sul suo profilo Twitter, sul futuro di Christian Eriksen, che ora è stabile ma che potrebbe non poter più tornare a giocare a calcio dopo il malore dell'altro giorno.