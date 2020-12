Biasin: “La storia con Eriksen è finita: l’Inter si è già espressa. Il cambio? Problema per il club”

“La società si è già espressa giorni fa: la storia con Eriksen è finita. Per questo la sostituzione di ieri andava evitata: avrebbe risparmiato un’umiliazione al giocatore e, soprattutto, un problema al club. Leggere di tifosi dell’Inter che dopo un successo discutono tra loro è esattamente quello che andava evitato. E per riuscirci bastava non fare niente”. Fabrizio Biasin, noto giornalista, si è espresso così tramite un post su Facebook sul caso legato a Christian Eriksen: a detta sua, la scelta di Antonio Conte di inserirlo a fine gara è un’umiliazione nei suoi confronti.