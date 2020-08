Biasin: “La famiglia Zhang ha soldi, capacità e volontà per fare grandi cose. L’Inter…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Fabrizio Biasin analizza la stagione dell’Inter. I nerazzurri sono reduci della vittoria contro lo Shakhtar: “Diciamolo pure, l’Inter è una squadra molto forte già adesso, con tanti giocatori che sono di prima fascia. Che la proprietà abbia intenzioni serissime lo ha detto il primo giorno. Ha sbagliato all’inizio con acquisti tipo Gabigol, ma è andava avanti un passo alla volta. La famiglia Zhang ha soldi, capacità e volontà per fare grandi cose. Tutti stiano tranquilli. Continuo a pensare che dopo Atalanta-Inter Conte abbia sbagliato, ma questo non significa che lui non sia bravo e che non si debba andare avanti insieme anche in futuro. Sono già contento di com’è andata la stagione dell’Inter, poi certo, le finali sono fatte per essere vinte“.

(Tutti Convocati)