Biasin: “Conte ha gettato la maschera, la conferma in un gesto. Inter, bel segnale quando…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha elogiato l'Inter di Conte capolista, reduce dalla vittoria di Bologna

"Per molti ha già vinto lo scudetto e, in effetti, è parso che gli stessi protagonisti abbiano gettato la maschera. L’abbraccio Conte-Oriali la dice lunga. L’Inter non sta giocando bene, ma sapete quanto conta a dieci partite dalla fine? Niente. L’Inter è solida, ha trovato le sue certezze in un’idea molto più “contiana”, l’ha cementata quando tutti hanno imparato a memoria la formazione titolare. E quando impari una formazione a memoria è sempre una buon segnale".