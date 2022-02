Biasin: “Per tanti Inzaghi ora è un pirla. Giù le mani. Ma Simone un errore lo ha commesso”

Nei giorni successivi alla sconfitta nel derby contro il Milan, Simone Inzaghi è finito al centro delle critiche per alcune sostituzioni

"La prima polemica riguarda Inzaghi che, improvvisamente, sarebbe diventato un pirla, uno che non sa fare i cambi e “se c’era Conte…”. Simone Inzaghi è ancora primo in classifica, questa sera si gioca un quarto di Coppa Italia, settimana prossima un ottavo di Champions. Se l’Inter è lassù è grazie alla sua idea di calcio, e i cambi, ah, i cambi, sono quelli che sabato ha sbagliato ma, per esempio, in Supercoppa gli hanno permesso di vincere. E pure con il Sassuolo. Giù le mani. Ecco, poi sì, è vero, un errore l’ha commesso, un piccolo “peccato di superbia” che contro il Milan non ti puoi permettere. L’Inter non può ancora scegliere di “controllare” le partite ma, soprattutto, deve imparare ad “ammazzarle” quando ne ha la possibilità".