Pirelli, ultimo giorno da main sponsor Inter. Biasin: “Semplicemente grazie”

Fabrizio Biasin ha ringraziato Pirelli per i 26 anni vissuti come main sponsor dell'Inter, tra gioie e sofferenze

"Una storia lunga 26 anni. Semplicemente "grazie", Pirelli". Con questo tweet, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha ringraziato Pirelli per i 26 anni vissuti come main sponsor dell'Inter, tra gioie e sofferenze. Pirelli, che resterà con un altro ruolo, è infatti oggi al passo d'addio come sponsor principale nerazzurro. Una storia raccontata dalle maglie dell'Inter e dai tanti trofei conquistati. Ecco il tweet di Biasin: