Biasin: “Ibra-Lukaku duello tra minchioni. Il razzismo non c’entra una fava”

La Procura Federale ha aperto un’indagine su quanto accaduto tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. La diatriba di Inter-Milan, insomma, è destinata ad arricchirsi di un nuovo capitolo.

Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin nel suo editoriale di oggi su Libero. Scrive il collega: “La questione Ibra-Lukaku – ovvero i due giganti del calcio milanese e non solo che si mandano affanculo in diretta tv e «vai a fare i tuoi voodoo» e «ti sparo alla testa» eccetera eccetera – sta assumendo livelli di moralismo da litri e litri di latte alle ginocchia. Ieri il giudice sportivo si è espresso: un turno di squalifica a testa da scontare in Coppa Italia per l’espulsione del primo e la diffida dell’altro, stop. E uno pensa: «Meno male, finiamola qui».

E invece no: la grancassa degli indignati, quella di chi vuole a tutti i costi parlare di razzismo anche quando il razzismo non c’entra una fava (non ne ha parlato nessuno dei diretti interessati), ha spinto i benpensanti a rappresentare il duello tra minchioni come se fosse la cosa più grave mai avvenuta in un campo da calcio”.