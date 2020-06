Biasin: “Per me buone chance che l’Inter chiuda un colpo. Icardi? E’ storia vecchia che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero vicino alle vicende di casa Inter, ha fatto il punto sul mercato dei nerazzurri in entrata e in uscita:

MERTENS – “Alla fine De Laurentiis si è accorto di avere un asso in squadra. Il giocatore ha sempre dato la priorità al Napoli ed è giusto che sia così. Però all’Inter mi sarebbe piaciuto molto”.

KUMBULLA – “20 anni, ottimo prospetto. Non bisogna però troppo innamorarsi sul mercato. Non so se andrà alla Juventus o all’Inter”.

TONALI – “Tonali? L’Inter non vuole andare oltre i 40 milioni, assomiglia a quella per Barella. Penso che ci sia l’ok del giocatore, si tratta di trovare la quadra con Cellino e secondo me ci sono buone possibilità”.

SANCHEZ – “Può avere spazio nell’Inter vista la querelle Lautaro, anche se costa tanto”.

CONTE – “Su Conte ci sono tanti critici: ma per me sta facendo un ottimo lavoro anche se non so se vincerà subito. Nel futuro potrà avere successo però: con questo gruppo di lavoro vuole fare un salto in avanti importante e si pone obiettivi chiari”.

ICARDI – “Icardi è un giocatore importante e il PSG lo sa. Per come sono andate le cose la situazione è ideale e guadagnano tutti. Che potesse andare diversamente è storia vecchia”.

NAINGGOLAN – “Nainggolan? L’Inter farà un tentativo per reintegrarlo, magari con un incastro per piazzarlo”.

ERIKSEN – “Come qualità non si discute, un tecnico intelligente come Conte deve essere bravo a trovargli la giusta collocazione a centrocampo. È talmente forte che una soluzione verrà naturale”.

(Fonte: Radio Sportiva)