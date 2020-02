Biasin: “Eriksen? L’idea di Conte è testarlo oggi e non levarlo più. Non è fesso e sa che…”

Sfida di Europa League per l’Inter che questa sera affronta il Ludogorets nell’andata dei sedicesimi. Conte farà turnover, qualcuno è rimasto a Milano, altri riposeranno in panchina in vista dei prossimi impegni. Ne ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin su Libero:

“Brozovic e Skriniar oggi guarderanno Ludogorets-Inter dal divano di casa loro. Conte non li ha convocati, niente trasferta in Bulgaria. Diciamolo sottovoce: ha fatto bene. Per carità, bisogna rispettare ogni tipo di avversario, ma è giusto anche amministrare le forze. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta di Roma contro la Lazio, domenica sera affrontano la Samp e oggi devono “solo” fare il loro dovere: sulla carta (ma guai a rilassarsi troppo) bastano le seconde linee. E che seconde linee! Alle ore 18.55 (diretta Sky) va in scena quella che per molti è una scocciatura, ma non per Conte. Anzi sì, anche per lui. L’ex ct non snobba la “piccola” Europa, ma giustamente pensa al campionato e sa – non lo ammetterà neppure sotto tortura – che questa doppia sfida può e deve essere solo una vetrina per chi gioca poco e, soprattutto, per gli ultimi arrivati. Per esempio Eriksen. Ecco, Eriksen. Molti reclamano il danese («deve giocare!») e Conte li accontenta. L’idea – sulla carta – è quella di testarlo oggi per non levarlo più dal campo e mettere a tacere quelli che «al mister non piace, lui voleva Vidal e ora lo terrà fuori». Balle. Conte non è fesso e sa che con quei piedi lì l’ex Tottenham può essere determinante nella volatona scudetto. Poi bisogna capire in che zona del campo giocherà. Probabile che oggi faccia la mezzala nel 3-5-2 (con Borja Valero al posto di Brozovic), ma queste sono solo ipotesi da barsportisti quali siamo”.