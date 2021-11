Biasin: “Ho un’idea su come dovrebbe essere condotta la trattativa per Brozovic: dicci…”

La trattativa per il rinnovo del centrocampista croato con l'Inter scorre meno spedita di quanto ci si aspettasse

Il tema più bollente in questo momento in casa Inter riguarda il rinnovo di Marcelo Brozovic. A questo rinnovo sta lavorando la società nerazzurra già da tempo. Come annunciato da Piero Ausilio, ieri, a breve dovrebbe esserci un nuovo incontro con l'entourage del centrocampista croato. Fabrizio Biasin, giornalista sportivo, ha detto la sua in merito alla questione e alla relativa risoluzione: "Ho un’idea su come dovrebbe essere condotta la trattativa per il rinnovo di Brozovic: “Allora, Marcelo, dicci cosa vorresti”. “Vorrei…”. “Perfetto. Firma”. E lui firma".