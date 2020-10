Biasin: “Inter, manca identità. Pioli ha battuto il maestro Conte. Da Appiano mi dicono che…”

Questa Inter manca d’identità. Lo sostiene Fabrizio Biasin, giornalista di Libero vicino alle vicende di casa nerazzurra. Intervenuto in collegamento con Sky Sport per analizzare il derby contro il Milan, Biasin ha infatti dichiarato:

“Da Appiano mi dicono che l’atmosfera è serena, si allenano con intensità e non mancano i sorrisi. Quello che manca è un po’ di identità, che ho visto invece nel Milan. Devo dire che Pioli ha battuto il maestro Conte ieri. E’ stato un derby perfetto per il Milan, che ritengo di una categoria inferiore rispetto ai nerazzurri. Ma i rossoneri hanno perso la paura. Dopo il gol di Lukaku, i rossoneri non si sono scomposti. Da Conte mi aspetto che dia qualcosa in più quando la partita si complica. Dovrebbe pensare a qualche soluzione per battere gli avversari. Se l’anno scorso sei arrivato secondo, non è un mistero che quest’anno vuoi provare a vincere lo scudetto. Credo che l’Inter abbia tutte le possibilità. Questa è la squadra chiaramente più completa della Serie A“.

(Fonte: Sky Sport)