Biasin: “Bravo Conte, l’Inter ha imparato a soffrire. ‘Bel gioco’ è anche…”

Il commento del giornalista di Libero Fabrizio Biasin su TuttoMercatoWeb dopo il successo dell'Inter a San Siro contro l'Atalanta

"L'Inter ha battuto l'Atalanta e non è stata una passeggiata: ha faticato, accettato la superiorità tecnica dei suoi avversari, si è difesa con le unghie ma anche con un'organizzazione non indifferente. Ecco, tante volte si parla di bel gioco: "bel gioco" è anche vedere un giocatore come Eriksen che si tappa il naso e per il bene della sua squadra, al 91esimo, spara un pallone al terzo anello. Bravo Conte, questa squadra ha imparato a soffrire. Ps. Grandi applausi per Skriniar: era finito sul fondo dello spogliatoio, non ha detto "beh", è riemerso con il lavoro. Esempio".