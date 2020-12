Biasin: “Conte, meglio l’incazzatura dei sorrisi. Pressione? Sbaglia. Se realizzerà il miracolo…”

Nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb, il giornalista di Libero e tifoso dell’Inter Fabrizio Biasin ha presentato la gara delicata di Champions League che vedrà impegnati gli uomini di Conte questa sera sul campo del Borussia Monchengladbach:

“Oggi è soprattutto il giorno dell’Inter, reduce da una settimana decisamente movimentata: l’abisso contro il Real, l’ossigeno con il Sassuolo, il brontolio di Conte che contesta la troppa pressione nei suoi confronti e lancia frecciate alla dirigenza. Eccolo Conte, è tornato. Sarebbe bello poter vivere un percorso più sereno, ma se proprio bisogna scegliere… meglio l’incazzatura condita dalle vittorie, dei sorrisi che fanno rima con le brutte prestazioni“.

Biasin aggiunge: “Detto ciò, ci consenta, non siamo completamente d’accordo con lui. La pressione non è “contro l’Inter”, ma contro i non-risultati in Europa: se Conte riuscirà a realizzare quello che al momento sembra un miracolo (portare la squadra agli ottavi di Champions), voleranno gli applausi, quelli che non poteva pretendere dopo la non-partita con il Real”.