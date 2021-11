Biasin: “Insigne, altro “guaio capitano” per Spalletti? Se davvero De Laurentiis…”

Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato anche del futuro di Lorenzo Insigne

Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato anche del futuro di Lorenzo Insigne. Ricordiamo che l’attaccante è in scadenza con il Napoli al 30 giugno 2022 ed è stato accostato anche all'Inter: “Per Insigne bisogna capire cosa ha in mente De Laurentiis. Se davvero gli ha proposto un rinnovo “a scendere” allora è possibile che non abbia tutto questo desiderio di proseguire con il suo capitano. Per il bene del Napoli - anche in chiave scudetto - è bene che trovino una soluzione in fretta, anche solo per non dover creare - dopo Totti e Icardi - il terzo “guaio capitano” di fila a Spalletti”, si legge.