Biasin: “Insigne? Non si sposerebbe bene nell’assetto dell’Inter. Alla fine…”

Le considerazioni a proposito dell'eventuale approdo dell'attaccante in nerazzurro a parametro zero la prossima estate

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e tifoso dell’Inter. Queste le sue considerazioni sull'eventuale approdo in nerazzurro di Lorenzo Insigne: "Insigne all’Inter? Piacerebbe a tantissimi allenatori, probabilmente anche a Simone Inzaghi, ma la mia idea è che non si sposi bene nell’assetto tattico dei nerazzurri. Mi spiacerebbe vedere Lorenzo lontano da Napoli, è l’ultima bandiera del calcio italiano. Per questo motivo credo che alla fine le due parti riusciranno a trovare un accordo”.