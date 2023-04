Biasin: “Inter, può essere annata leggendario o fallimentare. Questa cosa…”

"Meno di 2 mesi al termine della stagione L’annata dell’Inter può avere ancora 2 finali estremi: 1) Leggendaria 2) Fallimentare. Il fatto che esista una minima speranza 1) non consente neppure una liberatoria incazzatura totale. Ecco, questa cosa è decisamente molto interista". Questo il pensiero di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito alla stagione dell'Inter: i nerazzurri stanno infatti compiendo un cammino straordinario in Europa ma in campionato continuano a deludere.