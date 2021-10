Biasin: “Inter araba? Non nell’immediato. Quando Pif ha pensato al calcio europeo…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Fabrizio Biasin ha parlato del possibile interesse di Pif per l'Inter

Questo il commento del giornalista: "No, almeno nell'immediato. Quando il fondo PIF ha pensato al calcio europeo, un ragionamento l'ha fatto sull'Inter, poi ha scelto il Newcastle per mille motivi, la cosa si è raffreddata, per arrivare in A servono condizioni come lo stadio di proprietà".