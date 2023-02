Biasin: “L’Inter gioca un bel calcio, complimenti a Inzaghi e ai tifosi perché…”

1. L’Inter gioca un bel calcio. Non “straordinario”, perché quello lo abbiamo visto a novembre/dicembre 2021, ma bello certamente sì. La squadra corre, si sacrifica, tutti sanno quello che devono fare, non esistono pedine non inquadrate nel sistema tattico di Inzaghi (salvo un paio di casi). L’Inter è una squadra fatta e finita, soprattutto in grande crescita fisica e in termini di consapevolezza. Il merito va a tutti coloro che si sono messi a disposizione dopo un inizio di stagione che a definirlo scadente gli fai un complimento. Il merito - consentitecelo - è anche e soprattutto di un tecnico che ha visto il precipizio ed è riuscito a evitarlo con il lavoro, la collaborazione (di società e giocatori) e l’unità d’intenti. Non basterà per vincere il campionato e questo resterà certamente un clamoroso rimpianto, ma un gruppo così in palla nel mese più importante della stagione - sì, arriva la Champions - è certamente una gran bella notizia".