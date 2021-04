Biasin: “Inter-Cagliari l’ha decisa uno che non voleva nessuno, tranne…”

Il commento del giornalista su Twitter dopo Inter-Cagliari, decisa da un gol di Matteo Darmian, che conferma la sua ottima stagione

Continua la marcia straordinaria dell'Inter, che conquista altri tre punti contro il Cagliari e si riporta a +11 sulla seconda in classifica in campionato. A decidere la gara è il gol di Matteo Darmian, che conferma ancora una volta la sua stagione davvero super-positiva. Anche Fabrizio Biasin, giornalista, ha elogiato il lavoro dell'esterno e della squadra di Antonio Conte: "L'ha decisa uno che non voleva nessuno, tranne il suo allenatore. Brava Inter, bravo Darmian".