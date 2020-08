Biasin: “Inter, sulle cessioni c’è un autogol da evitare. Kolarov e Vidal? Nomi che…”

Fabrizio Biasin, nel corso del suo intervento ai microfoni di Tutti Convocati, ha parlato del mercato nerazzurro: “Se l’Inter cedesse Eriksen per me sarebbe una grande sconfitta. Si continua a parlare della necessità di avere giocatori di livello europeo, cederne uno già in casa sarebbe un autogol. L’Inter non smette di comprare giovani e per esempio, con Tonali ha un patto. A questo punto bisognerà vedere se il ragazzo avrà la pazienza di aspettare i nerazzurri che prima hanno la necessità di cedere. Kolarov e Vidal? Credo sia tutta una conseguenza dell’incontro con Conte. Chiarita l’impossibilità di un mercato molto costoso, il tecnico ha tirato fuori le sue preferenze”.