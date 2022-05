Biasin: “Inter e San Siro, applausi per tutti. E chi temeva incidenti in città…”

Biasin ha commentato così il comportamento dell’Inter e dei suoi tifosi dopo la vittoria dello scudetto del Milan

Su Twitter, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha commentato così il comportamento dell’Inter e dei suoi tifosi dopo la vittoria dello scudetto del Milan: “San Siro strapieno, applausi per tutti, squadra e tifosi uniti dall’inizio alla fine, zero proteste. E se qualcuno temeva incidenti di qualche genere in città, beh, è rimasto deluso.