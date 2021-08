Biasin: “Inter, colpo dell’ultimo secondo? La notizia migliore è un’altra”

Le considerazioni del giornalista sul calciomercato nerazzurro a poco più di un giorno dal gong della finestra estiva

Salvo colpi di scena, il mercato dell'Inter in entrata è da considerarsi chiuso. Il club nerazzurro è riuscito a sistemare le varie lacune senza la necessità di operare nel caos delle ultime ore della finestra estiva. Di questo ha parlato Fabrizio Biasin sul suo profilo Twitter. La sua riflessione: "Molti per l’Inter sperano nel “colpo dell’ultimo secondo” e non capiscono che la miglior notizia in assoluto è essere arrivati alla fine del calciomercato senza aver bisogno del “colpo dell’ultimo secondo”.