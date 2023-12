Biasin: “Inter consapevole. Lautaro-Lobotka fallo, ma mi arrabbio perché…”

Sarebbe stupido non dire che ci sia fallo di Lautaro su Lobotka, è fallo tutta la vita: però mi arrabbio perché mi è venuto in mente il fallo di Lookman su Dimarco. Quindi bisogna anche essere capaci di portare a casa le partite. Per lo scudetto è troppo presto, la Juve è sul pezzo: non credo servisse questa partita per dire che l'Inter ha tante possibilità. Anche il pareggio col Benfica fa capire come l'Inter vada oltre i singoli: ha la squadra più forte, ha un'identità che porta avanti al terzo anno di lavoro di Inzaghi, è molto consapevole.