Biasin: “Inter, questo casino andava evitato. Conte ora deve capire una cosa”

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato del caos provocato dalle parole di Conte dopo Atalanta-Inter: “1) Questo casino andava evitato: l’Inter ha ancora dei problemi di gestione, è vero, ma sono relativi rispetto al livello di crescita che ha avuto il club negli ultimi anni. Si poteva (si doveva!) affrontare la situazione in altro modo, di sicuro privatamente. 2) Non proseguire con Conte sarebbe pericoloso: le controindicazioni caratteriali spariscono di fronte alla sue capacità, ma è il tecnico che deve capire se crede davvero in un futuro interista o sta cercando un modo per uscirne immacolato. 3) L’Inter, si sa, è “pazza”, chi ha provato a spegnere il “fuoco della follia”, alla fine, non ha fatto altro che alimentarlo. 4) Domani c’è l’ottavo di Europa League con il Getafe e al di là di tutti gli scazzi è decisamente la cosa più importante”.