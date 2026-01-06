FC Inter 1908
ultimora

Biasin: “Ecco perché l’Inter è da scudetto. Sostituto Sommer? La dirigenza sa che…”

"L'unico rischio è avere tantissime partite una in fila all'altra, l'abbiamo visto anche l'anno scorso", dice Biasin
Intervenuto su Youtube a Cose Scomode, Podcast di Aura Sport, Fabrizio Biasin ha parlato così anche di mercato in casa Inter:

"Lo sanno che dovranno prendere un portiere per la prossima stagione, da capire se in alternativa con Josep Martinez o davanti. Questa cosa la sanno già. Asllani? Petrachi ha deciso di dare una bella mescolata, se vogliono impostare tatticamente in maniera diversa il Torino.

L'operazione Asllani comporterebbe una decina di mln ma non c'è spazio e lo vogliono rispedire al mittente. Però bisogna avere l'ok dell'Inter, piuttosto che lasciarlo al Torino a non giocare, troveranno un'altra squadra"

Inter da scudetto: perché sì e perché no?

"L'Inter è da scudetto perché ha un potenziale che le altre non hanno e ha la continuità di un progetto che dura da tanto tempo ad alto livello. L'unico rischio è avere tantissime partite una in fila all'altra, l'abbiamo visto anche l'anno scorso e rischia di comprometterti la stagione"

