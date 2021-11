Biasin: “Inter, lo Sheriff vale almeno 20 milioni. La testa al derby…”

Le dichiarazioni del noto giornalista Fabrizio Biasin in vista dei prossimi impegni dell'Inter di Simone Inzaghi

In diretta sul canale Twitch di calciomercato.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così verso il derby di domenica contro il Milan: “Penso Inzaghi sia concentrato sullo Sheriff e non stia pensando già al derby. La partita di stasera vale 20 milioni che sono vitali, poi si penserà a domenica, dalle 23 in poi. Difficile ragionare ora verso il derby, ci sono prima due partite decisive come Sheriff per l’Inter e Porto per il Milan”.