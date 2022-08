Biasin: “Inter, Inzaghi ha sbagliato ma non va fatta una tragedia. La cosa peggiore è…”

“Il Milan non deve fare paura ma genera rispetto, è consapevole e sa quello che fa. Dà la sensazione di avere sempre la situazione sotto controllo, l'Inter è un po' altalenante, abbiamo detto che è stata fortunata a Lecce, ha dominato lo Spezia ma poi ha sbagliato tutto contro la Lazio. Dopo la mezz'ora iniziale, non è sembrata la vera Inter, ha sbagliato Inzaghi, è facile dirlo dopo la partita ma lo sa anche lui che Sarri è stato più bravo. Entrambi sono al secondo anno con due gruppi di lavoro importanti, Sarri sta mostrando progressi, Inzaghi ha dimostrato di aver interrotto un tipo di lavoro. Non c'è bisogno di fare una tragedia, l'errore c'è e va corretto. Cambi? Ci sta dare importanza alle seconde linee ma la scelta di Gagliardini è stata strana come i cambi, Dumfries non va mai tolto e nemmeno Lukaku ma la cosa più sbagliata è drammatizzare la situazione”