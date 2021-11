Biasin: “L’Inter finora mi è piaciuta. Si paventava l’apocalisse e invece…”

Il pensiero del giornalista: "La rosa è competitiva, la squadra è unita, i numeri sono buoni e il fatto che ci sia qualche rimpianto certifica il potenziale"

"A me l’inizio stagione dell’Inter è piaciuto. In estate si paventava l’Apocalisse e invece: la rosa è competitiva, la squadra è unita, i numeri sono buoni e il fatto che ci sia qualche rimpianto certifica il potenziale. Si può fare meglio? Certo, ma le tragedie sono altre". Questa l'analisi di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito alla prima parte di stagione disputata dai nerazzurri dopo un'estate complicata a livello di mercato.