Biasin: “Il Napoli ha fatto la partita, ma l’Inter l’ha vinta da grande. Sono arrabbiato con Conte, ma…”

Ospite di Pressing su Italia 1, iil giornalista Fabrizio Biasin ha commentato la vittoria dell’Inter sul Napoli fondamentali in ottica scudetto:

“Nel secondo tempo il Napoli ha fatto la partita, ma l’Inter l’ha vinta da grande. Spesso l’Inter l’ha fatta la partita, ma poi non riusciva a vincere. Oggi ha preso tre punti importanti, considerando il fatto che tutte le altre dirette rivali non hanno vinto. Da 7 giorni sono arrabbiato con Conte, ma non si può essere sempre critici. Una vittoria così contro una diretta concorrente con un po’ di fortuna è importante. Il Milan non ha una grande profondità di rosa e potrebbe fare fatica alla lunga rispetto a Inter, Juve e Napoli”.