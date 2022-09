Biasin: “Inter? Inzaghi in difficoltà, ma non ha senso ipotizzare esonero”

Il commento del giornalista: "Inzaghi e l’Inter sono in chiara difficoltà, ma a settembre non si devono chiedere “teste”, si devono pretendere “reazioni”"

"Ipotizzare l’esonero di un tecnico che ha appena prolungato il suo contratto non ha senso. Inzaghi e l’Inter sono in chiara difficoltà, ma a settembre non si devono chiedere “teste”, si devono pretendere “reazioni”. Da lui e da un gruppo che vale molto più di questo strazio". Questo il commento di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito al momento negativo dell'Inter e in risposta a chi chiede l'esonero di Simone Inzaghi.