Biasin: “Inter, da Inzaghi bisogna pretendere una reazione. Se non avessimo visto…”

Ci si interroga in queste ore nell'ambiente nerazzurro sulla soluzione migliore per uscire dal momento di difficoltà. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin, attraverso il suo profilo Twitter: "L’Inter di Inzaghi ha dimostrato di saper giocare un calcio di alto livello. Se non lo avessimo visto sarebbe sciocco accanirsi, ma lo abbiamo visto. La soluzione non è chiedere la testa di un tecnico che ha rinnovato ieri, ma pretendere che reagisca. Lui e tutto il gruppo".