Biasin: “Inter, da Conte a Inzaghi: aria nuova. Un solo carro e la sensazione che…”

Fabrizio Biasin torna sull’addio di Conte all’Inter, ma analizza anche il percorso della squadra ora allenata da Inzaghi

Fabrizio Biasin sulle colonne di Libero torna sull’addio di Antonio Conte all’Inter, ma analizza anche il percorso della squadra ora allenata da Simone Inzaghi. E, in particolare, sottolinea i meriti del nuovo tecnico nerazzurro: “La sensazione è che a prescindere da quello che accadrà (oh, Conte ha vinto lo scudetto e questo non è certamente un dettaglio), oggi ad Appiano e dintorni si respiri un’aria nuova, banalmente più “ossigenata”. Se l’ex ct amava martellare i nervi dei suoi giocatori e dei suoi dirigenti, Inzaghi ha scelto la via opposta, quella della distensione, del “i giocatori sono bravi, la dirigenza è brava, la proprietà è brava”. Non si registra un fastidio, una parola sbagliata, un “è merito mio”, o “guai a chi sale sul carro”. Il carro è solo uno e si chiama Inter”, si legge.