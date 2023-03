Inter-Juve, Biasin: “Il VAR deve correggere le ingiustizie, non avallarle. E’ un alibi dire…”

"Il sottoscritto è convinto e conferma che la Juve a San Siro abbia vinto con merito. L’Inter ha tenuto palla per il 69% del tempo e ha tirato 18 volte contro la porta avversaria. Ebbene, ha fatto il solletico ai bianconeri, bravissimi a gestire il vantaggio seguendo una perfetta e oliatissima “tattica allegriana”. La premessa è importante (“La Juve ha vinto con merito”), ma questo non significa che arbitri e varisti abbiano ben fatto il loro mestiere, tutt’altro. Il gol di Kostic andava annullato. Gli arbitri dicono “mancavano immagini certe” e questa cosa non è una giustificazione, semmai un alibi. Il var deve correggere ingiustizie, non avallarle. Altrimenti ditemi voi qual è l’utilità della “meravigliosa sala di Lissone, fiore all’occhiello per il nostro movimento” (cit.). Ve lo dico io: nessuna".