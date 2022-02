Biasin: “Stasera ci vuole culo. Mi fa più paura Inter-Sassuolo. Col Liverpool importante…”

Ospite di Tutti Convocati, Fabrizio Biasin ha espresso le sue sensazioni in vista della sfida di questa sera tra Inter e Liverpool

Ospite di Tutti Convocati, Fabrizio Biasin ha espresso le sue sensazioni in vista della sfida di questa sera tra Inter e Liverpool:

"La musichetta non si sentiva da un po', l'importante è fare bella figura. Se il Liverpool gioca ai suoi livelli non ce n'è. Ma magari il culo, che è il fattore più determinante, gira dalla nostra. Mi fa più paura la partita contro il Sassuolo, che l'Inter deve vincere per forza. Il Liverpool ti impedisce di fare il tuo gioco: tenere palla contro i Reds è difficile".