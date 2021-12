Biasin: “Inter, Nandez impossibile a gennaio. Uruguaiano possibilità per…”

Le considerazioni del giornalista a proposito delle voci che accostano nuovamente il centrocampista ai nerazzurri

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero di fede interista, ha parlato dell'affare legato a Nahitan Nandez ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste alcune delle sue considerazioni: "E' impossibile che l'Inter faccia un tentativo per Nandez a gennaio. La possibilità che il Cagliari liberi il calciatore c'è, frutto di un'antica promessa finora non mantenuta. In chiave Napoli la pista è fattibile. Ma per l'Inter no perché di mezzali ce ne sono in abbondanza".