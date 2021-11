Biasin: “Inter-Napoli sarà a viso aperto. Formazione? In attacco ipotizzo…”

Le parole del giornalista vicino all'ambiente nerazzurro a poche ore dal match del Meazza in programma questo pomeriggio

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e tifoso dell’Inter. Queste alcune delle sue considerazioni: “Le pause per le nazionali sono troppe, mi auguro che nei prossimi anni, almeno in quelli dispari, si possano ricavare degli slot in cui giochino solo le nazionali, senza interrompere i campionati, come succede già in altri sport. Domani l’Inter dovrà fare a meno di De Vrij, al suo posto ci sarà Ranocchia che si troverà ad affrontare Osimhen, il miglior calciatore di questa Serie A. Accanto ad Andrea ci saranno Skriniar e Dimarco. A centrocampo credo che partirà Calhanoglu dal primo minuto, insieme a Perisic, Brozovic, Barella e Darmian.