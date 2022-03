Biasin: “Inter, non mi incazzerò mai con Barella. Me la prendo invece con…”

Le considerazioni del giornalista a proposito del momento di difficoltà di alcuni nerazzurri

Le gambe dei giocatori dell'Inter non girano come ad inizio stagione e questo incide inevitabilmente sul momento della squadra. Diversi calciatori avrebbero bisogno di riposo, ma il calendario è fitto e la possibilità di tirare il fiato non esiste. Il fattore fisico però non è l'unico da tenere in considerazione, come sottolinea Fabrizio Biasin su Twitter citando un caso specifico: "Personalmente non mi incazzerò mai con Barella che si fa il mazzo senza sosta e ad altissimo livello da due anni e ora ha il serbatoio vuoto, semmai me la prendo con chi entra 20 minuti e gioca come se fosse a Copacabana".