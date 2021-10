Biasin: “L’Inter non è perfetta, ma niente drammi. Rispetto a quella di Conte…”

Il commento del giornalista di Libero e tifoso dell'Inter, Fabrizio Biasin, dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la Lazio

"Dell’Inter sconfitta dalla Lazio sapete tutto quanto. I nerazzurri hanno giocato 60 minuti di ottima fattura, poi si sono sfaldati come cachi maturi. È bello tutto ciò? Affatto. È preoccupante? Un po’. Ce n’è abbastanza per farne un dramma? Non esageriamo. L’Inter ha perso e non bisogna banalizzare ma – sveliamo un segreto – le capiterà ancora quest’anno. Quella di Simone Inzaghi non è una squadra perfetta, ma questo non significa che non possa fare il suo bel percorso sia in campionato che in Champions (questa sera spremo…). Pensare di paragonare questa squadra a quella di Conte è francamente pretestuoso, anche solo perché a questa Inter mancano tre “giganti” come Lukaku, Hakimi ed Eriksen (tra l’altro degnamente sostituiti).