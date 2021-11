Biasin: “Inter? C’è polemica su Inzaghi che non sa fare i cambi. Boiate perché…”

Il commento del giornalista: "L’Inter non inizia a soffrire contro il Napoli per colpa dei cambi, ma per colpa dell’errore di un singolo"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul Napoli di domenica sera: "C’è la polemica su Inzaghi che non sa fare i cambi. Boiate. L’Inter non inizia a soffrire contro il Napoli per colpa dei cambi, ma per colpa dell’errore di un singolo, Dzeko, tra l’altro fra i più bravi fin qui in stagione. Sul 3-2 il Napoli - che non è la squadra della parrocchia, tutt’altro – va all’assalto, lo avrebbe fatto anche se Inzaghi non avesse sostituito nessuno. L’Inter - attualmente prima in Serie A per gol fatti (32), tiri nello specchio (74), assist (22), cross (93), gol di testa (9) – ha una bella faccia ed è quella del suo allenatore".