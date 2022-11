Biasin: “L’Inter non ha rimesso a posto le cose: ci sono problemi in difesa”

In diretta su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così della vittoria dell’Inter sul campo dell’Atalanta e non solo

“L’Inter ha dei problemi in fase difensiva, ma da un mese e mezzo segna e vince le partite. L’Inter non ha ancora rimesso a posto le cose, lo scudetto è l’obiettivo dichiarato ed è lontano anni luce. Ma l’Inter può pensare di poter dar fastidio a tutte nella seconda parte di stagione. L’inizio era veramente preoccupante. Raggiungere il Napoli è possibile solo se la formazione di Spalletti deciderà di rallentare e non mi sembra così”, le sue parole al canale di calciomercato.it.