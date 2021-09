Biasin: “Inter, risposta immediata sul campo. Fondamentale il rinnovo di…”

Il pensiero del giornalista Fabrizio Biasin dopo la vittoria nettissima sul Bologna e sulla trattativa per il rinnovo di Brozovic

"E due parole le vogliamo dire anche sull’Inter che “deve risolvere il problema del gol, deve dimenticare Lukaku, deve…” eccetera eccetera. Se pensate che questa cosa non sia mai stata scritta/detta, pensate male, portali e media a vario titolo hanno approfittato dell’inciampo di Champions per far risuonare l’allarme. La risposta è arrivata sul campo: 6 gol al Bologna, 15 nelle prime quattro giornate di campionato, mai così bene in zona gol da 61 anni suonati. Si sono visti inizi peggiori, insomma. Ma lasciamo perdere questi numeri, in fondo quattro giornate sono troppo poche per sentenziare. Ma quattro anni sì".

"E sono quelli trascorsi da quella che potremo definire “muta di Brozovic”, ovvero del centrocampista che sotto la gestione spallettiana ha letteralmente cambiato pelle, ha smesso i panni dell’inadatto per vestire quelli del quasi indispensabile. Intendiamoci, si può fare a meno di qualunque giocatore, ma alcuni sono meno sostituibili di altri. Il croato - per la quantità di lavoro che fa, per come lo fa, per la capacità di giocare contro Real e Binaghese con lo stesso “software” mentale - è praticamente unico. Ecco perché il suo rinnovo è fondamentale, ecco perché Marotta e Ausilio lavorano intensamente per trovare un accordo che porti al prolungamento dell’accordo in scadenza nel 2022. L’Inter offre 4 cocuzze + bonus, l’agente ne chiede quasi 6 tutto compreso. La distanza c’è, la voglia di colmarla… anche. Per fortuna".