Biasin: “Inter, senza Champions mezza rosa da rifare. E pure i giocatori dovrebbero…”

"Per me ci sono due ragioni, una tattica: l'Inter in Italia fa sempre la stessa partita, 25 conclusioni col Monza ma fa il solletico agli avversari che segnano e la partita è finita. In Europa, l'Inter, quando può giocare come piace a Inzaghi, gioca ad un livello superiore. E c'è un'altra ragione legata ai componenti della rosa: ci sono troppi giocatori che non hanno certezze rispetto al loro futuro, non voglio dire che se ne freghino ma di fronte al bivio tra quarto posto e provare a vincere la Champions la risposta è semplice"

"Se chiedi al tifoso se preferisce giocare la finale di Champions o essere sicuro del quarto posto, il tifoso ti risponde sicuramente la finale di Champions. Il dirigente in questo momento no, è appeso ad una situazione economica molto complessa e ti dirà sempre che l'obiettivo è il quarto posto perché senza Champions mezza rosa va ricostruita. Per me la rosa attuale è sufficiente per entrambi gli obiettivi: noi giustamente puntiamo il dito su Inzaghi ma possiamo responsabilizzare anche i giocatori? Se ne prendiamo 11 a caso dell'Inter e li buttiamo in campo, devono essere in grado di fare più di così. I giocatori devono essere responsabilizzati, non può essere colpa solo di Inzaghi e della società"