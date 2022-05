Biasin: “Ultima giornata, Inter nelle mani di Santa Rita e di Peppino”

Il giornalista si rivolge alla stessa Santa che Zanetti e gli uomini del Triplete interpellarono per la finale del 22 maggio 2010

Il 22 maggio è il giorno del Triplete e si festeggia proprio Santa Rita. "L'interista si attacca - come cozza allo scoglio - all’Immagine Sacra dell’Illuminata, già nota per essere (e copia incolliamo) «Santa degli impossibili, avvocata dei casi disperati». Ecco, sì, mettiamo sul piatto il nostro caso disperato, inarrivabile Santa. E ben sappiamo che le cose del pallone non dovrebbero trasformarsi in suppliche puerili e irrispettose. Ma qui c’è in ballo ben più di uno scudetto, ci sono in ballo mesi e mesi e mesi di sfottò e prese per il culo tra concittadini. Chiedi al tuo collega Siro, se proprio non ti fidi. E non sappiamo se potrai intervenire o avrai di meglio da fare, ma disperati siamo disperati. Cioè, non al punto di doverci martoriare per i fetentissimi punti persi qua e là. Perché in fondo quest’anno una Coppa Italia è arrivata, e pure una Supercoppa, e poi nel nostro piccolo abbiamo sconfitto i finalisti di Champions del Liverpool e per ben 3 volte su 4 la Juve, da sempre rivale tra le più temibili, Ma qui sei tu che ti elevi a (e ri-citiamo) «Santa dei casi disperati e apparentemente impossibili» e, quindi, a chi dobbiamo rivolgerci se non a te? A Peppino Prisco? Già fatto anche con lui: immenso Peppino, pensaci tu".