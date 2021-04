Biasin: “Inter, scudetto al 100%: le chiacchiere stanno a zero. Il domandone è…”

L'editoriale di Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, sulle colonne di TuttoMercatoWeb sul momento dell'Inter tra scudetto e futuro

Nel consueto appuntamento con l'editoriale su TuttoMercatoWeb, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato di Inter tra presente e futuro:

"L’Inter ha vinto “al 95%” lo scudetto. Lo ha detto Antonio Conte. Noi diciamo 100%, ci prendiamo questa responsabilità. C’è chi si permette di parlare di “bello e brutto calcio dei nerazzurri”, ma dopo 12 vittorie e 2 pareggi nel girone di ritorno, le chiacchiere stanno a zero. L’Inter ha dimostrato di essere un gruppo solido, solidissimo, nella mente e nelle gambe. Per questo l’obiettivo n° 1 di chi comanda deve essere “confermare questa rosa”, prima ancora di rinforzarla. Non sarà semplice.

I problemi di gestione verranno chiariti a fine settimana, con l’arrivo in Italia di Steven Zhang. Nessuno sa cosa abbia in mente la proprietà cinese, figuratevi noi. Diciamo che la direzione probabile sarà quella della riduzione del monte ingaggi, che non significa smobilitare, ma neppure imbarcare altri stipendi pesanti.

E arriva il domandone: questo gruppo, per come è formato e con un paio di rinforzi mirati, può confermarsi in Italia e competere anche in Europa? Ecco, il quesito in realtà ha poco senso, perché conta solo la risposta di Conte".